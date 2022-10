Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand im Zug geleistet

Uhingen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (21.10.2022) leistete ein 30-Jähriger Widerstand gegen zwei im Zug befindliche Polizeibeamte, nachdem er dem Zugbegleiter keine gültige Fahrkarte aushändigen konnte. Der Zugbegleiter des Zuges von Plochingen nach Ebersbach/Fils informierte am Freitagmorgen (21.10.2022) gegen 06:30 Uhr kurz vor dem Bahnhof Uhingen die beiden sich auf dem Heimweg befindlichen Polizeibeamten, da es bei einem 30-jährigen iranischen Staatsangehörigen zu Fahrkartenunregelmäßigkeiten gekommen sein soll. Die beiden Beamten baten den 30-Jährigen um Aushändigung seines Ausweises. Da er die Herausgabe verweigerte, wurde er zum Auffinden seines Ausweisdokumentes durchsucht. Während dieser Maßnahme wehrte er sich und versuchte sich so der Maßnahme zu widersetzen. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Uhingen verließen die Beamten mit dem Beschuldigten die Regionalbahn. Alle Beteiligten blieben durch die Widerstandshandlungen glücklicherweise unverletzt. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell