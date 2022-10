Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung im Zug

Ludwigsburg (ots)

Ein 34-Jähriger schlug am gestrigen Abend (18.10.2022) in einem Zug in Richtung Ludwigsburg zwei Männern ins Gesicht und versuchte im Anschluss nach einer Streife der Bundespolizei zu treten. Gegen 21:00 Uhr am gestrigen Abend (18.10.2022) soll ein 34-jähriger ungarischer Staatsangehöriger zwei 17- und 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus bislang ungeklärten Gründen auf der Zugfahrt von Stuttgart in Richtung Ludwigsburg ins Gesicht geschlagen haben. Beim Halt der Regionalbahn am Bahnhof Ludwigsburg wurde durch einen 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen die am Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Bei einer Kontrolle des Täters am Bahnsteig zeigte sich dieser aggressiv, beleidigte die eingesetzten Kräfte sowie den 24-Jährigen. Ein 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der sich in die Situation einmischte, wurde durch den aggressiven Mann getreten. Während der anschließenden Fesselung versuchte er ebenfalls nach den Beamten zu treten. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf das Bundespolizeirevier nach Stuttgart verbracht. Die 17-, 18- und 45-jährigen Geschädigten trugen leichte Verletzungen davon, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun gegen den 34-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Körperverletzung.

