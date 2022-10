Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Fahrradschloss in Oberleitung

Korntal (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (14.10.2022) war der S-Bahn-Verkehr am Korntaler Bahnhof eingeschränkt, da bislang unbekannte Täter ein Fahrradschloss in die Oberleitung warfen. Gegen 16:30 Uhr am vergangenen Freitagmittag (14.10.2022) bemerkte der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S6, dass die Oberleitung auf den Bahnsteig hing. Eine Nachschau durch Fachpersonal der Deutschen Bahn ergab, dass ein in die Oberleitung geworfenes Fahrradschloss der Auslöser für die Schäden an der Oberleitung war. Der S-Bahnverkehr wurde auf das Gleis 3 verlegt. Die Schadenshöhe sowie der genaue Tathergang sind aktuell noch Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870 35 0 zu melden.

