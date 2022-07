Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Wertstofftonnen brennen in der Weststadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Eiderstraße / Emsstraße,

15.07.2022, 00:23 - 01:24 Uhr

Unbekannte entzünden mehrere Wertstofftonnen im Bereich Emsstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es kurz nacheinander drei Meldungen von brennenden Wertstofftonnen. Einer dieser Tonnen konnte durch die hinzugerufene Polizei in Zusammenarbeit mit einem Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. So musste durch die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten ausgeführt werden. Diese meldete, dass es im unmittelbaren Nahbereich zu einem weiteren kleinen Brand gekommen sei, der durch eine andere Feuerwehreinheit jedoch bereits gelöscht wurden.

Bei der Fahndung im Nahbereich, nach möglichen Verursachern, wurde ein weiterer Brand entdeckt. Hier wurde durch einen Anwohner bereits die Feuerwehr verständigt.

Nur durch das schnelle Handeln beider Anwohner konnte ein Übergreifen auf angrenzende Mülltonen verhindert werden.

Durch die eingesetzten Beamtinnen wurde zu allen drei Sachverhalten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell