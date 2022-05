Appenweier, Urloffen (ots) - Ein Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Montagmorgen in der Hauptstraße. Ein Arbeiter ist nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 8:20 Uhr aus ungefähr drei Metern Höhe in eine Baugrube gestürzt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber war für den ...

