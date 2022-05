POL-OG: Offenburg - Neue Betrugsmasche vermeintlicher Mitarbeiter von Pflegediensten, Verhaltenshinweise

Offenburg (ots) - Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 39 Jahre alter Mann kurz nach 14 Uhr mit zwei 25- und 37-jährigen Mitbewohnern in Streit geraten sein und hierbei ein Messer eingesetzt haben. In diesem Zusammenhang habe ...

