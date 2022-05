POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Lauter Knall alarmiert Feuerwehr und Polizei

Meißenheim (ots) - Ein 27-jähriger Fahrer eines E-Bikes steht im Verdacht, am Samstagabend betrunken am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Radler gegen 19 Uhr an der Einmündung "Hauptstraße / Lahrer Straße" mit einem Verkehrsschild auf einer dortigen Verkehrsinsel und kam zu Fall. Die beim Sturz erlittenen leichten Verletzungen wurden daraufhin in einem Krankenhaus ...

