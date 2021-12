Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungstür aus Kellerraum entwendet

Pirmasens (ots)

Irgendwann innerhalb der letzten drei Wochen hebelten unbekannte Täter in dem Mehrfamilienhaus, "An der Ziegelhütte" 16, die Tür zu einem Kellerraum auf und entwendeten eine Wohnungstür im Wert von circa 150 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Andere Kellerräume wurden nicht angegangen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

