Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scheiben eines Busses in zwei Fällen eingeschlagen

Vinningen-Kröppen-L483 (ots)

Zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter zwei Seitenscheiben eines Omnibusses. Der Bus wird regelmäßig auf dem Parkplatz an der L483 zwischen Kröppen und Vinningen abgestellt. Der Parkplatz wird ansonsten von Besuchern der dort gelegenen Kirche genutzt. Bereits in der Nacht zwischen dem 01. und 2.12., also Mittwoch auf Donnerstag in der vergangenen Woche, kam es zu einem exakt gleichgelagerten Fall. Der Sachschaden wird jeweils auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

