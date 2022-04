Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Tag

Zornheim (ots)

Am Karfreitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Zornheim ein. Die Bewohner hatten ihre Wohnung in der Oberen Pfortenstraße zwischen 12 und 19 Uhr verlassen und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass die zuvor abgeschlossene Wohnungstür aufgebrochen wurde. Das Stehlgut ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung. Wer hat zur oben genannten Zeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Oberen Pfortenstraße in Zornheim gemacht? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

