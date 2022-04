POL-PPMZ: Kollision mit Stein bei Trunkenheitsfahrt

Mainz-Marienborn (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in Mainz-Marienborn zu einem alleinbeteiligten Unfall, bei welchem ein Fahrradfahrer Verletzungen erlitt. Der 66-jährige Mann befuhr die Altkönigstraße und wollte nach rechts in die Straße Am Haidenkeller abbiegen. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, überschlug sich und stürzte auf die Straße. Der Unfall ...

