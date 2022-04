Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Mainz-Marienborn (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in Mainz-Marienborn zu einem alleinbeteiligten Unfall, bei welchem ein Fahrradfahrer Verletzungen erlitt. Der 66-jährige Mann befuhr die Altkönigstraße und wollte nach rechts in die Straße Am Haidenkeller abbiegen. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, überschlug sich und stürzte auf die Straße. Der Unfall konnte durch eine unbeteiligte PKW-Fahrerin beobachtet werden. Eine weitere Zeugin eilte dem verunglückten 66-jährigen zur Hilfe und versorgte ihn. Der Mann erlitt eine Platzwunde und wurde anschließend nach Eintreffen der Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell