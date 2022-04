Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ermittlungserfolg nach KFZ-Diebstahl - Polizei ortet Fahrzeug über GPS

Mainz-Oberstadt (ots)

Zwischen vergangenem Sonntag und Montag kam es in der Mainzer Oberstadt zu einem KFZ-Diebstahl. Der 63-jährige Besitzer eines BMWs stellte am gestrigen Tag gegen 08:30 Uhr fest, dass sich dieser nicht mehr in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Stiftswingert" befand. Die Fahrzeugschlüssel des Wagens, welcher über ein Keyless Go System verfügt, befanden sich zum Tatzeitraum durchgehend in der Wohnung des Mannes.

Die Kriminalpolizei in Mainz nahm umgehend die Ermittlungen auf. Hierbei gelang es in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und der Herstellerfirma das Fahrzeug mittels GPS zu orten, sodass es im weiteren Verlauf im Raum Koblenz festgestellt werden konnte. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde der BMW zwecks Durchführung von Spurensicherungsmaßnahmen schließlich sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern weiter an und die Kriminalpolizei bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell