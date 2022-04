Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Antiquitätengeschäft in der Mainzer Altstadt. Wie der Polizei gegen 03:00 Uhr durch einen Zeugen gemeldet wurde, schlug ein einzelner Täter die Scheibe der Eingangstür des Geschäfts in der Leichhofstraße ein und betrat hierdurch die Räumlichkeiten. Ob und was entwendet wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Der Täter entfernte sich anschließend auf einem nicht beleuchteten Fahrrad in Richtung Hopfengarten.

Bereits in den Tagen zuvor, zwischen vergangenem Mittwoch und dem gestrigen Abend, war es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Appartement in der Drususstraße gekommen. Der Bewohner konnte nach einer mehrtägigen Abwesenheit bei seiner Rückkehr feststellen, dass die Eingangstür aufgehebelt wurde. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Diebesgut in einem unteren vierstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell