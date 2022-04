Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Kirche - Täter gefasst

Mainz-Altstadt (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in der Augustinerkirche in Mainz zu einem Diebstahl, welcher dank der guten Ermittlungsarbeit drei junger Polizeibeamt:innen des Altstadtreviers schnell aufgeklärt werden konnte. Gegen 17 Uhr stellte eine Ordensschwester das Fehlen eines eigens angefertigten Bronze-Kreuzes fest, welches sich zuvor auf dem Altar befunden hatte. Auf Videoaufzeichnungen war eindeutig nachvollziehbar, wie eine männliche Person mit einer auffälligen Jacke das Kreuz an sich nahm und unter seine Jacke steckte.

Von einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte der Mann auf dem Video wiedererkannt werden und er gab die Informationen an seine Kolleg:innen weiter. Aufgrund vorangegangener Einsätze konnten sich eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter an ein Versteck erinnern, in welchem der 51-jährige Täter bereits in der Vergangenheit Diebesgut untergebracht hatte. Nur kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige - samt des Kreuzes sowie dreier Altarkerzen - tatsächlich dort angetroffen werden. Die Gegenstände konnten somit innerhalb kürzester Zeit wieder an den bestimmungsgemäßen Ort zurückgebracht und der 51-Jährige dem Diebstahl überführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell