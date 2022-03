Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220321 - 0307 Frankfurt-Sachsenhausen: Indoorplantage entdeckt

Frankfurt (ots)

(la) Am Samstag, den 20. März 2022, konnte im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen nach Zeugenhinweisen eine Cannabis Indoorplantage entdeckt werden.

Die Polizeibeamten betraten gegen 14:45 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Mörfelder Landstraße. Bereits im Treppenhaus konnte ein starker Marihuanageruch wahrgenommen werden. Nachdem den Beamten die Wohnungstür durch die Mieterin geöffnet wurde, intensivierte sich der Geruch sogar noch deutlicher. Auf Nachfrage erklärte die 54-jährige, dass sie im Besitz vom medizinischem Marihuana sei und über entsprechende Unterlagen verfüge, die den Besitz erlauben würden. Sie bat die Beamten in die Wohnung und legte diverse Schreiben vor, die zwar den Besitz von Marihuana nichtlegitimieren konnten, dafür aber in der Küche 3 Canabispflanzen zum Vorschein brachten. Nachdem die Beamten sie daraufhin als Beschuldigte in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren belehrten, bestand die nun Beschuldigte nachdrücklich darauf alleine in Ihr Schlafzimmer zu gehen, um dort einen Anwalt anrufen zu können. Da den Polizisten die Situation sehr merkwürdig vorkam riefen nun diese ihrerseits bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt an, um einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung zu erwirken. Damit hatten die Beamten erneut den richtigen Riecher, denn im Schlafzimmer der Frau befand sich eine Indoorplantage mit 64 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Die Pflanzen und das Zubehör wurden sichergestellt und die Beschuldigte in das Polizeipräsidium gebracht, wo sie nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ihre nun drogenfreie Wohnung entlassen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell