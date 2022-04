POL-PPMZ: Polizeieinsätze wegen Sturm

Mainz-Hechtsheim (ots) - Am gestrigen Mittwochabend kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 19:25 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Rheinhessenstraße in Fahrtrichtung Ebersheim. Etwa auf Höhe der Bushaltestelle "Messe Ost" setzte der Fahrer zu einem verkehrswidrigen Wendemanöver über die durchgezogene Fahrbahnbegrenzung an. Zeitgleich spielte sich ca. 50 ...

mehr