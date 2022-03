Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 12.03.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Feuer im Isenburg-Zentrum, Neu-Isenburg

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, löste die automatische Brandmeldeanlage des Isenburg-Zentrums an der Frankfurter Straße in Neu-Isenburg einen Feueralarm aus. Das Zentrum war zu dieser Zeit bereits geschlossen, Kunden befanden sich nicht mehr in den Geschäften. Offensichtlich kam es in einem Kellerraum aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer, dabei wurde eine Vielzahl von den dort gelagerten Schuhen beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, es dauerte aber bis zirka 23 Uhr, bis das gesamte Gebäude komplett durchgelüftet war. Personen wurden nicht verletzt, ein Gebäudeschaden entstand nicht, den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 12.03.2022, Müller, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell