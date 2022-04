POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz - Motorradsicherheit im Blick

Mainz-Bretzenheim (ots) - In der Nacht auf vergangenen Montag kam es zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant in Mainz-Bretzenheim. Zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter über einen Personaleingang in die Filiale in der Haifa-Allee. Im Innenbereich verschafften sie sich Zugriff auf einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen der letzten Woche befanden. Erst am 27.03.2022 war es ...

