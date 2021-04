Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Fahrrad

Morbach-Hundheim (ots)

Zwischen dem 10.04. und dem 14.04.2021 wurde ein Fahrrad welches an der Burgruine Baldenau in Morbach-Hundheim abgestellt wurde, durch bislang unbekannte Täter in den wasserführenden Burggraben geworfen und hierbei beschädigt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau-rotes Mountainbike welches sich am Geländer der Burgruine, mit einem Fahrradschloss gesichert, befand. Nachdem das Fahrrad von dem Eigentümer geborgen werden konnte wurden diverse Schäden festgestellt. Die Schadenshöhe dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern und der Tat. Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen gesehen die sich das Fahrrad genauer ansahen, dieses benutzten, oder in den Burggraben warfen?

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell