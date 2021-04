Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz Wellen

Trier (ots)

Am Samstag, 24.04.21, kam im Zeitraum von 15.00 - 17.00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in Wellen "Am Bahnhof" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW der Marke Renault. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem tatverdächtigen Fahrzeug um ein dunkles Fahrzeug handeln.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet hierzu um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell