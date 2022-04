Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneuter Einbruch in Schnellrestaurant

Mainz-Bretzenheim (ots)

In der Nacht auf vergangenen Montag kam es zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant in Mainz-Bretzenheim. Zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter über einen Personaleingang in die Filiale in der Haifa-Allee. Im Innenbereich verschafften sie sich Zugriff auf einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen der letzten Woche befanden.

Erst am 27.03.2022 war es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine andere Filiale derselben Restaurantkette im Mainzer Stadtgebiet gekommen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

