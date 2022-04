POL-PPMZ: Anruf entlarvt Dieb

Mainz-Weisenau (ots) - Am 04.04.2022 gegen 21:10 Uhr betrat ein maskierter männlicher Täter die Getränkeabteilung eines Supermarktes und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Der Täter erbeutete einen Geldbetrg in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß. Eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen bitte an: ...

