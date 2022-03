Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Radfahrer missachtet Vorfahrt - Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich der Unfall gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Bökel/ Grenzweg in Willich. Ein 67-jähriger Radfahrer aus Viersen fuhr mit seinem Rennrad auf dem Grenzweg in aufsteigender Richtung. Als er an der Kreuzung Bökel die Straße überquerte, missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Motorrades. Der Fahrer, ein 30-jähriger Krefelder, führte eine Vollbremsung durch und kippte auf die Seite. Dabei wurde er leicht verletzt. /wg (195)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell