Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs - Flucht eines Motorradfahrers endet an Straßensperre

Brüggen-Bracht (ots)

Am gestrigen Dienstag fiel einer Zivilstreife der Viersener Polizei gegen 20.40 Uhr ein Motorrad auf der Kahrstraße in Bracht auf, weil dessen Rückleuchten kaputt waren. Deutliche Signale, anzuhalten, ignorierte der Fahrer des Motorrades. Selbst als Blaulicht und Martinshorn zum Einsatz kamen, setzte er die Fahrt durch die Brachter Innenstadt in Richtung B221 mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Dort angekommen, beschleunigte der Fahrer auf etwa 140 km/h. Die Fahrt ging in Richtung Kaldenkichen, am Kreisverkehr weiter Richtung Breyell. An der Kreuzung Bieth missachtete der Motorradfahrer das Rotlicht der Ampel und flüchtete weiter in Richtung Bracht. Von dort ging die Fahrt teils auf der Gegenfahrbahn weiter in Richtung Boerholz und dann in Richtung Schaag. In Höhe des Mühlenbachweges hatten weitere Einsatzkräfte eine Straßensperre errichtet. Hier hielt der Fahrer sein Krad an und folgte allen weiteren Anweisungen der Einsatzkräfte. Schnell war der Grund der Flucht gefunden: Der 44-jährige Brüggener hatte keine gültige Fahrerlaubnis und das Motorrad war nicht zugelassen und nicht versichert. Das Kennzeichen, das der Brüggener an dem Krad montiert hatte, gehört nach aktuellem Ermittlungsstand zu einem Pkw. In dem Rucksack, den der 44-Jährige dabei hatte, fanden die Einsatzkräfte Amphetamine und Bargeld. Zudem ergab ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Das Krad und andere Beweismittel stellten die Einsatzkräfte sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte im Zusammenhang mit der Flucht, sich über die Rufnummer 02162/377-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. /wg (192)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell