POL-VIE: St. Hubert/Dülken: Trickdiebe als falsche Wasserwerker und Telekom-Mitarbeiter unterwegs

St. Hubert/Dülken (ots)

Am Montag gegen 14.30 Uhr erbeutete ein falscher Wasserwerker Bargeld und Schmuck bei seinem 89-jährigen Opfer auf der Aldekerker Straße in St. Hubert. Der Mann gab vor, die Wasseruhr austauschen zu müssen. Nach kurzer Arbeit stellte er der Seniorin 120 Euro in Rechnung. Als diese den Betrag bar bezahlen wollte, bat der Trickdieb noch um einem Eimer Wasser. Als die Seniorin mit diesem zurückkehrte, war der Trickdieb verschwunden und mit ihm ein fünfstelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck. Die Seniorin beschrieb den Täter als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er ist 40 bis 50 Jahre alt, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Er sprach deutsch ohne Akzent. Bereits am Freitag erbeuteten zwei unbekannte Trickdiebe in Dülken auf der Bodelschwinghstraße Bargeld und Schmuck. Hier gaben sich die Männer gegenüber der 80-jährigen Dülkenerin als Mitarbeiter der Telekom aus. Es läge eine Störung in der Telefonleitung vor und man müsse nun die Anschlüsse überprüfen. Da tatsächlich eine Störung vorlag, bat die Seniorin beide Männer ins Haus. Während einer der Täter die Frau ablenkte und mit ihr im ersten Obergeschoss die Anschlüsse in Augenschein nahm, durchsuchte der zweite Täter unbemerkt das Erdgeschoss. Als beide Männer das Haus nach kurzer Zeit verlassen hatten, stellte die Frau den Diebstahl fest. Der erste Täter ist etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Der zweite Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat blondes, mittellanges Haar und war ebenfalls dunkel gekleidet. In beiden Fällen ermittelt nun das Kriminalkommissariat in Kempen. Hinweise auf die Tatverdächtigen bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (189)

