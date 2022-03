Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Geschäftseinbrüche in Viersens Innenstadt

Viersen (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Viersener Innenstadt zu drei bisher bekannten Geschäftseinbrüchen. Zwischen 05.10 und 05:25 Uhr brach ein Unbekannter in eine Gaststätte auf der Dülkener Straße ein. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und durchwühlte in den Räumen mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zu einem zweiten Einbruch kam es gegen 05.50 Uhr auf der Krefelder Straße. Hier öffnete ein Unbekannter gewaltsam die Ladentür eines Hofladens und stahl aus dem Kassenbereich Bargeld. Der dritte Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 03.00 und 16:45 Uhr auf dem Remigiusplatz. Hier hebelte der oder die Täter eine Nebeneingangstür einer Gaststätte auf. Im Gastraum wurde dann ein Spar-Klub-Kasten aufgehebelt. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei prüft einen Tatzusammenhang und bittet in allen Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (191)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell