Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall auf der Rheinhessenstraße

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 19:25 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Rheinhessenstraße in Fahrtrichtung Ebersheim. Etwa auf Höhe der Bushaltestelle "Messe Ost" setzte der Fahrer zu einem verkehrswidrigen Wendemanöver über die durchgezogene Fahrbahnbegrenzung an. Zeitgleich spielte sich ca. 50 Meter davor - in einem Bereich, in welchem die zweispurige Fahrbahn zu einem Fahrstreifen zusammengeführt wird - ein weiteres Szenario ab. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer versuchte erfolglos, noch vor Zusammenführung der beiden Spuren vor einem Bus einzuscheren. Daher fuhr er über eine Sperrfläche links an dem Bus und weiteren Fahrzeugen vorbei und krachte frontal in die Fahrzeugseite des im Wendemanöver befindlichen 50-jährigen. Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall über die Gegenfahrbahn geschleudert und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt und konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell