PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Imbiss-Anhänger+++Verletzter nach Schlägen in Diskothek+++Unbekannter verletzt eine Frau im Gesicht+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Imbiss-Anhänger,

Runkel, Im Langgarten, Freitag, 18.03.2022, 18:30 Uhr bis Samstag, 19.03.2022, 11:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Runkel ein Imbiss-Anhänger aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Unbekannte Täter brachen im Laufe der Nacht den Fensterladen des, in der Straße "Im Langgraben" abgestellten, Anhängers auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Getränke und flüchteten danach unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

2. Verletzter nach Schlägen in Diskothek, Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Sonntag, 20.03.2022, 02:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in Limburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger gerieten in der Diskothek in der Rudolf-Schuy-Straße aneinander. Der Streit artete offensichtlich in eine handfeste Auseinandersetzung aus, bei der dem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Hierbei wurde er verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beim Eintreffen der Polizei waren beide Beteiligte noch am Tatort. Die Streife nahm eine Strafanzeige auf. Der 21-Jährige war bei der Tat deutlich betrunken. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegengenommen.

3. Unbekannter verletzt eine Frau im Gesicht, Limburg, Grabenstraße, Samstag, 19.03.2022, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein Mann einer Frau in einer Limburger Gaststätte ins Gesicht und verletzte sie dabei erheblich. Eine 20-Jährige hielt sich mit Freundinnen gegen 03:30 Uhr in einer Gaststätte in der Grabenstraße auf. Plötzlich schlug ihr ein Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Danach floh der Täter vom Tatort, obwohl er von seinem Opfer angesprochen worden war. Möglicherweise war der Mann mit einem anderen in Streit geraten und die Frau geriet unbeabsichtigt zwischen die Fronten. Die 20-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde beschrieben als ungefähr 20-jährig, 190 cm groß, und schlank. Er soll dunkelbraune, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Zur Bekleidung konnte das Opfer keine Angaben machen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

4. Auto in Limburg beschädigt,

Limburg, Wiesbadener Straße, Freitag, 18.03.2022, 07:45 Uhr bis Samstag, 19.03.2022, 02:55 Uhr

(wie) Am Freitag wurde in Limburg ein parkendes Auto mutwillig beschädigt. Ein 23-Jähriger stellte seinen blauen Peugeot am Freitagmorgen in der Wiesbadener Straße ab. Als er in der Nacht zum Samstag, gegen 02:55 Uhr, zu dem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Glasscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und einen Reifen plattgestochen hatten. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

5. Grillplatz Ahlbach verwüstet,

Limburg-Ahlbach, Grillplatz, Samstag, 19.03.2022, 20:00 Uhr bis Sonntag, 20.03.2022, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Ahlbach der Grillplatz verwüstet. Unbekannte Täter wüteten rund um die Grillhütte. Es wurden Glasscheiben, Beleuchtungen und ein Stromkosten zerstört. Zudem warfen die Täter Mülltonnen um und Schilder umher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Schaden wird auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

6. Betrunkenen mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen, Löhnberg, Bundesstraße 49, Sonntag, 20.03.2022, 20:00 Uhr

(wie) Am Sonntagabend konnte die Polizei einen Mann mit über drei Promille bei Löhnberg aus dem Verkehr ziehen. Zeugen hatten über Notruf einen blauen Subaru gemeldet, der erhebliche Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Die Zeugen verfolgten das Fahrzeug und gaben den Fahrtweg über Telefon weiter. So konnte eine Streife der Polizei herangeführt werden, die das Fahrzeug schließlich anhielten und kontrollierten. Der offensichtlich betrunkene 44-jährige Fahrer erbrachte beim Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 3,2 Promille. Er wurde festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach Sicherstellung des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel durfte der Mann wieder seines Weges gehen.

7. Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Beselich, Beselich, Kreisstraße 449, Freitag, 18.03.2022, 19:20 Uhr

(wie) Am Freitagabend wurden bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der K 449 bei Beselich drei Menschen verletzt. Eine 62-Jährige befuhr mit einem Ford die K 449 von Schupbach in Richtung Eschenau. Ihr entgegen kam ein 58-Jähriger mit einem Kleintransporter. In einer leichten Rechtskurve geriet die 62-Jährige in den Gegenverkehr. Der 58-Jährige versuchte noch durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern. Trotzdem kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Aufprall wurden die 62-Jährige schwer und die beiden Insassen des Kleintransporters leicht verletzt. Alle drei mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Der Sachschaden wird auf 10.500 EUR geschätzt.

8. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall,

Weilburg, Bundesstraße 456, Freitag, 18.03.2022, 13:05 Uhr

(wie) Am Freitag wurden zwei Menschen bei einem Auffahrunfall bei Weilburg verletzt. Ein 79-Jähriger befuhr mit einem Opel die B 456 von der B 49 kommend. Kurz vor Weilburg musste der davor fahrende 44-Jährige seinen Citroen verkehrsbeding abbremsen. Dies bemerkte der 79-Jährige zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Bei der Kollision wurden der 44-Jährige und die 76-Jährige Beifahrerin in dem Opel verletzt. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell