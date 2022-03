Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeieinsatz nach familiären Streitigkeiten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg nach einem handfesten Streit am Dienstagnachmittag gegen zwei verwandte Frauen. Gegen 17.20 Uhr trafen sich die beiden 45- und 46-Jährigen vermutlich zufällig vor einem Restaurant in der Osterholzallee in Ludwigsburg. Mutmaßlich bestehen bereits seit mehreren Jahren familiäre Differenzen zwischen ihnen. Auch am Dienstag kam es zu einer Auseinandersetzung. Nach einem kurzen Streitgespräch soll die 46-Jährige auf die 45-Jährige eingeschlagen haben. Einen Fluchtversuch der 45-Jährigen soll die 46-Jährige unterbunden haben, indem sie ihre Kontrahentin an den Haaren festhielt. Unbeteiligte Passanten, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, schritten ein und hielten die 46-Jährige zurück. Des Weiteren habe die Ältere die Jüngere bedroht und beleidigt. Nachdem die hinzugerufene Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, kam es im Nachgang erneut zu einer weiteren Auseinandersetzung. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen und insbesondere die unbeteiligten Passanten sich zu melden.

