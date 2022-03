Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Dieb bei Pkw-Aufbruch überrascht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Dienstag auf mehrere Elektroartikel abgesehen, die in einem Kofferraum eines geparkten Fahrzeugs lagen. Der Pkw stand in einem Parkhaus eines Einkaufscenters in der Bauhofstraße in Ludwigsburg. Gegen 23:00 Uhr schlug der unbekannte Täter mit einem Verkehrsschild die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und nahm anschließend insgesamt drei Laptoptaschen samt Laptops sowie eine Kamera im Wert von rund 3.000 Euro aus dem Kofferraum. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich der Fahrzeuginhaber mit Freunden seinem Fahrzeug und sie überraschten den Dieb. Dieser ergriff daraufhin sofort über einen Notausgang zu Fuß die Flucht. Die Beute ließ er zurück. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Täter, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen mehr feststellen. Der männliche Täter wird durch die Zeugen auf Mitte 20 geschätzt, hatte kurze Haare und trug bei der Tatausführung eine graue Jogginghose und einen Rucksack. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

