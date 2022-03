Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Betrug per WhatsApp

Ludwigsburg (ots)

Über einen Instant-Messaging-Dienst nahm ein Unbekannter am Dienstag Kontakt zu einem 81-jährigen Gerlinger auf. In dem Chat gab sich der Unbekannte als Sohn des älteren Herrn aus. Der Senior zweifelte zunächst auch nicht an dieser Angabe. Während einer weiteren Unterhaltung teilte der vermeintliche "Sohn" Geldprobleme mit und bat um eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Betrags. Dass er betrogen worden war, bemerkte der Senior erst nach der Zahlung, als er sich mit seiner Lebensgefährtin über den Sachverhalt austauschte. Die Polizei warnt, vorschnell Zahlungen für vermeintliche Verwandte zu leisten, die sich plötzlich per WhatsApp über eine unbekannte Nummer melden. Statt dessen sollte zunächst versucht werden, die betreffende Person über die bislang bekannten Kontaktnummern zu erreichen. Darüber hinaus sollte die Polizei informiert werden.

