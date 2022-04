Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Nacht

Nieder-Olm / Mainz (ots)

Am Osterwochenende kam es sowohl in Nieder-Olm, als auch in Mainz zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Heinrich-Böll-Straße in Nieder-Olm Zugriff auf insgesamt vier Fahrzeuge. Die PKWs konnten durchwühlt aufgefunden werden - der Inhalt der Mittelkonsolen und Handschuhfächer war jeweils im Innenraum verteilt. Bei drei der vier angegangenen Fahrzeuge konnte jedoch kein Diebesgut festgestellt werden. Darüber hinaus machten sich ebenfalls unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an zwei Fahrzeugen im Bereich der Mainzer Altstadt zu schaffen. Die beiden PKWs waren im Bereich der Großen Bleiche und Löwenhofstraße geparkt. In einem Fall wurden u.a. mehrere Sonnenbrillen sowie eine Handtasche samt Portmonee entwendet. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

