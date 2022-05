Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Messer attackiert

Offenburg (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 39 Jahre alter Mann kurz nach 14 Uhr mit zwei 25- und 37-jährigen Mitbewohnern in Streit geraten sein und hierbei ein Messer eingesetzt haben. In diesem Zusammenhang habe er seinen Kontrahenten leichte Verletzungen zugefügt, die in der Folge ärztlich versorgt werden mussten. Alarmierten Kräften der Polizei gelang es kurz nach der Tat, den mutmaßlichen Angreifer vorläufig festzunehmen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt.

/ya

