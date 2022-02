Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Gesuchter in Heidenau verhaftet - Familie hilft aus

Heidenau (ots)

Gestern, kurz vor Mitternacht, verhafteten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Bahnhof Heidenau einen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 35 Jahren.

Der 35-Jährige wurde wegen Betruges durch das Amtsgericht Dresden zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1.533,45 Euro verurteilt, welche er aber bisher nicht beglichen hatte. Aus diesem Grund wurde der Mann jetzt mit einem Strafbefehl gesucht. Da er die Geldstrafe auch jetzt nicht in Heidenau bezahlen konnte, drohte ihm eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. Der Mann wurde zur Bundespolizei nach Berggießhübel in Polizeigewahrsam genommen. Mit einem Anruf schilderte er seinen Familienangehörigen die derzeitige Situation. Diese bewahrten ihn vor einem Aufenthalt im Gefängnis. Sie bezahlten die Geldstrafe bei der Polizeidienststelle in Radeberg ein, so dass er die Dienststelle in Berggießhübel verlassen durfte.

