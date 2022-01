Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Wohnungseinbrecher in Sachsen verhaftet - jetzt in Haft

Breitenau (ots)

Die Bundespolizei hat bei ihren Fahndungskontrollen auf der A17 einen Albaner verhaftet, welcher mit drei Haftbefehlen gesucht wurde.

Am Mittwoch, den 26. Januar 2022, kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 die Insassen eines Fahrzeuges auf dem Rastplatz "Am Heidenholz". Für einen Mann aus Albanien hatte die polizeiliche Kontrolle durch die Bundespolizei erhebliche Konsequenzen für seinen weiteren Aufenthalt in Deutschland ergeben. Seine Verhaftung erfolgte nach der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien. Er wurde bereits mit zwei nationalen Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaften Düsseldorf und Wuppertal gesucht. Ein weiterer nationaler Sicherungshaftbefehl lag vom Landgericht Hamburg vor.

Der Gesuchte hat nach dem Urteil des Amtsgerichts Solingen, wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls, noch eine Restfreiheitsstrafe von 40 Tagen aus einer ursprünglichen Freiheitsstrafe von sechs Monaten zu verbüßen. Weiterhin wurde er zum Landgericht Hamburg im Jahr 2018 geladen. Trotz einer behördlichen Ladung stellte er sich nicht der Verhandlung und tauchte unter. Darüber hinaus bestand gegen den Albaner ein Untersuchungshaftbefehl, ebenfalls wegen des Verdachtes von Wohnungseinbruchsdiebstahls, des Amtsgericht Düsseldorf aus dem Jahr 2018. Zunächst wird er 40 Tage Restfreiheitsstrafe aus dem Urteil von Solingen verbüßen.

Am gestrigen Tag fand seine Vorführung am Amtsgericht Pirna statt. Der Sicherungshaftbefehl des Landgerichtes Hamburg sowie der Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Düsseldorf wurden in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in einer Haftanstalt in Sachsen. So ist sichergestellt, dass der albanische Staatsangehörige sich nicht den Verfahren entziehen wird.

