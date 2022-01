Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bankautomaten manipuliert - Gesuchter in Haft

Breitenau (ots)

Am 27. Januar 2022 verhafteten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 einen rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 40 Jahren.

Bei einer Fahndungskontrolle am Rastplatz "Am Heidenholz" überprüften die Beamten einen VW Golf mit rumänischer Zulassung und dessen zwei Insassen. Für einen Mitfahrer war die Reise, nach der Überprüfung seiner Personalien, beendet und er wurde in Polizeigewahrsam am Bundespolizeirevier Breitenau genommen. Gegen den 40-Jährigen lag ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Heidelberg vor. In mehreren Fällen hatte er Bankautomaten mit Skimminggeräten in Baden-Württemberg manipuliert und Geldbeträge von Bankkunden unberechtigt abgehoben.

Darüber hinaus lag durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ein Vollstreckungsauftrag für eine Pfändung in Höhe von 3.800,00EUR gegen den rumänischen Staatsangehörigen vor. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte die Einziehungsanordnung, unter anderem wegen Fälschung von Zahlungskarten, erlassen. Wenige Stunden nach seiner Einreise nach Deutschland hatte er seine Vorführung am Amtsgericht Pirna. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell