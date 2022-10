BPOLI S: Schafe von Güterzug erfasst

Winnenden (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten am gestrigen Donnerstag (05.10.2022) die Geldbörse einer Reisenden am Bahnhof Winnenden. Die 66-jährige Geschädigte befand sich am gestrigen Mittag gegen 13:10 Uhr zusammen mit einer Bekannten am Bahnhof Winnenden, als sie offenbar von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese sollen angeboten haben den beiden Frauen beim Tragen des Gepäcks ...

