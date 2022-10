BPOLI S: Geschädigte gesucht: Diebstahl im Zug nach Ulm

Ludwigsburg (ots) - Ein 34-Jähriger schlug am gestrigen Abend (18.10.2022) in einem Zug in Richtung Ludwigsburg zwei Männern ins Gesicht und versuchte im Anschluss nach einer Streife der Bundespolizei zu treten. Gegen 21:00 Uhr am gestrigen Abend (18.10.2022) soll ein 34-jähriger ungarischer Staatsangehöriger zwei 17- und 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus bislang ungeklärten Gründen auf der Zugfahrt von ...

