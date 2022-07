Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zwei Graffiti, ca. 207 qm besprühte Fläche und ein daraus entstandener Sachschaden in Höhe von 7256,50 EUR

Kaiserslautern (ots)

Am 4. Juli 2022 wurde der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durch die DB AG mitgeteilt, dass sowohl ein in der Abstellanlage am Bahnhof Ludwigshafen, als auch ein am Bahnhof Germersheim abgestellter Zug mit Graffiti beschmiert wurde. Der Zug, der sich in der Abstellanlage Ludwighafen befand, wurde auf einer Fläche von 156 qm mit Graffiti beschmiert, während der am Bahnhof Germersheim abgestellte Zug auf einer Fläche von 51,5 qm besprüht wurde. Insgesamt entstand durch diese vermeintlichen Kunstwerke ein Sachschaden in Höhe von 7265,50 EUR und es wurden Strafverfahren gegen die bisher unbekannten Täter eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Sachverhalten dauern an.

