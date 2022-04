Polizei Gütersloh

POL-GT: Üble Zechprellerei

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (17.04., 03.20 Uhr) stiegen sechs Männer vor einer Diskothek an der Sassenberger Straße in ein Taxi. Sie gaben an, in Richtung Varensell fahren zu wollen. Nachdem sich einer der Männer in dem Taxi übergeben hatte, flüchteten alle sechs an der Neuenkirchener Straße in Höhe des Hummelwegs aus dem Taxi und rannten ohne zu bezahlen in Richtung der Straße Am Postdamm davon. Ihre deutlich zweistellige Fahrtrechnung beglichen sie nicht. Zudem hinterließen sie das verdreckte Taxi.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Personengruppe machen? Wer kann ansonsten Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell