Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Oesterweger Straße - Kradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Auf der Oesterweger Straße ereignete sich am frühen Samstagabend (16.04., 18.25 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt hatte.

Der Kradfahrer befuhr die Oesterweger Straße in Richtung Versmold. Im Bereich zwischen den Einmündungen Hasen- und Fasanenstraße verlor der 43-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Wuyang-Honda Motorrad und stürzte. In der Folge geriet der Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 47-jährige Versmolderin mit einem Ford die Oesterweger Straße in entgegengesetzte Richtung und kollidierte mit dem gestürzten Motorradfahrer.

Der 43-jährige Versmolder wurde durch den Rettungsdienst zunächst vor Ort behandelt. Anschließend transportierten ihn die Kräfte zur stationären Aufnahme in ein Warendorfer Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und durch eine zweite Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell