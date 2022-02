Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuerwehr Neuss beteiligt sich am 4. Twitter Gewitter | Tag des Notrufes

Neuss (ots)

Am 11. Februar ist es wieder soweit: Zum europäischen Tag des Notrufs zieht wieder ein "Twittergewitter" über Deutschland. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Feuerwehr Neuss am Twittergewitter der Feuerwehren und twittert von 8 bis 20 Uhr unter den Hashtags #EinsatzfürNeuss #Neuss112 und #112Live Einblicke in den Alltag der Neusser Feuerwehr.

Neben Informationen über den Notruf möchten wir damit ein realistisches Bild unserer Arbeit zeigen, Follower generieren und Menschen für die Mitarbeit in unseren freiwilligen Löschzügen interessieren.

Die Aktion findet bereits zum vierten Mal statt. Wieder nehmen mehr als 60 Feuerwehren teil und berichten viele Stunden am Stück über ihren Alltag. Zu den Themen gehören aktuelle Einsatzlagen, aber auch nützliches Wissen rund um Ausbildung, den Alltag bei der Feuerwehr und deren Spezialeinheiten oder auch Präventionstipps und Hinweise. Der Zeitpunkt für den Tag des Notrufs ist kein Zufall: Denn das einprägsame Datum 11.2. hat dieselbe Reihenfolge wie die Notrufnummer 112.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell