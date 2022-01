Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verpuffung in Mehrfamilienhaus | Wohnung ausgebrannt & nicht mehr bewohnbar

Neuss (ots)

Am heutigen Montag, den 24.1.2022, wurde die Feuerwehr um 18:52 Uhr auf den Grillparzerweg in Neuss-Norf alarmiert. Dort meldeten mehrere Anrufer einen lauten Knall und in Folge dessen, Flammenschein aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im zweiten Obergeschoss.

Wenige Minuten später bestätigten die eintreffenden Kräfte das gemeldete Bild. Im zweiten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses stand eine Wohnung in Vollbrand. Zusätzlich war die Straße vor dem Gebäude von Glasscherben und kleinen Trümmerteilen übersät, was auf eine Verpuffung in der betroffenen Wohnung hindeutete. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung im Außenangriff über eine Drehleiter eingeleitet und parallel ein Innenangriff durch zwei Atemschutz-Teams vorbereitet.

Schnell war klar, dass sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung befanden, da sich zwei Personen bei der Feuerwehr meldeten und angaben, Bewohner der betroffenen Wohnung zu sein. Diese beiden Personen wurden dem Rettungsdienst zur Kontrolle übergeben, beide waren wohlauf.

Der Löschangriff im Inneren zeigte schnell Wirkung, das Feuer war gegen 19:17 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch etwa eine Stunde und gestalteten sich aufwändig, da die Wohnung teilweise leergeräumt werden musste, um auch die letzten Glutnester zu erreichen.

Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt unbewohnbar. Die beiden Bewohner wurden durch den Sozialdienst der Stadt Neuss anderweitig untergebracht. Gegen 20:30 Uhr war der Einsatz beendet, die Brandursache ist unklar. Der Brandort wurde an die Polizei übergeben, welche die Brandursachenermittlung aufgenommen hat. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren von Seiten Feuerwehr der Löschzug 10 sowie der Löschzug 14 mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Der Löschzug 11 stellte während des Einsatzes den Brandschutz für das Neusser Stadtgebiet auf der Hauptwache sicher.

