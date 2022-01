Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am gestrigen Donnerstag den 27.1.2022, wurde die Feuerwehr auf die Blankenheimer Straße in Neuss-Erfttal alarmiert. Dort hatte ein aufmerksamer Hausbewohner gegen 20:00 Uhr eine leichte Verrauchung im Treppenhaus eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Der eintreffende hauptamtliche Löschzug bestätigte diese Meldung und konnte die Quelle der Verrauchung im Bereich des Kellers lokalisieren. Vorsichtig wurde der Zugang zum Keller geöffnet, um weitere Kenntnisse zu erlangen. Die gesamten Kellerräume hinter einer Brandschutztür waren komplett tiefschwarz verraucht, das Betreten der Kellerräume war ohne schweren Atemschutz nicht mehr möglich.

Unverzüglich wurden zwei Teams unter Atemschutz in den Keller geschickt, um das Feuer zu lokalisieren und zu bekämpfen. Dies gestaltete sich schwierig, da nicht zu erkennen war, in welchem der vielen Kellerräume der Brand war. Es wurden daher mehrere Türen mittels Ziehwerkzeug (mit dessen Hilfe man Türen so öffnen kann, dass lediglich der Schließzylinder zerstört wird) geöffnet, bis hinter der Tür des Heizungskellers der Brand in einer Heizungsanlage lokalisiert und abgelöscht werden konnte.

Es folgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, da sich der Rauch durch Versorgungsschächte im gesamten Keller ausgebreitet hatte. Eine Ausbreitung in die Wohnräume konnte verhindert werden. Es wurde niemand verletzt.

Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Für die Dauer des Einsatzes war die Blankenheimer Straße komplett gesperrt. Im Einsatz waren vonseiten Feuerwehr, der hauptamtliche Löschzug sowie der Löschzug Norf. Der Löschzug Stadtmitte stellte für die Dauer des Einsatzes auf der Hauptwache den Brandschutz für das Neusser Stadtgebiet sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell