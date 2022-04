POL-GT: Zigarettenautomaten an der Münsterlandstraße aufgebrochen

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Am späten Montagabend (18.04., 23.40 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über eine Rauchentwicklung an der Außenfassade einer Sporthalle an der Anschrift Am Stadtpark informiert. Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhindert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Außenfassade im westlichen Gebäudebereich angesteckt worden war. Zeugen, welche ...

