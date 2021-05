Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Landkreis Tuttlingen) Kleintransporter touchiert Leitplanke (04.05.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden ist es am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5931 zwischen Emmingen und Liptingen gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Renault Master kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und streifte eine Leitplanke. Dadurch entstand an seinem Kleintransporter Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell