Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in Gütersloh an Karfreitag - Bilanz des Kreises Gütersloh und der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Karfreitag (15.04.) fanden wie bereits angekündigt umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Gütersloh statt. Durch den Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh fanden in den Abendstunden (zwischen 18.20 Uhr und 00.00 Uhr) entsprechende Kontrollen auf dem Stadtring Sundern statt. Ein Autofahrer wurde mit 96 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Neben einem Bußgeld von 400 Euro erwarten den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg. Ein weiterer Autofahrer wurde an derselben Stelle mit 95 km/h gemessen. Ihn erwarten neben einem Bußgeld von 400 Euro ebenfalls ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg. Bei den Geschwindigkeitsmessungen zur Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus waren am 154 weitere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu schnell. Gegen diese wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Verwarnungsgeldverfahren eingeleitet. Auch durch den Kreis Gütersloh wurden am Karfreitag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden durch den Kreis Gütersloh 506 Autofahrerinnen und Autofahrer gemessen, welche zu schnell unterwegs waren. Am Vormittag zwischen 8.30 Uhr und 12.15 Uhr wurden auf dem Autobahnzubringer Höhe der Abfahrt Rheda 176 zu schnelle Fahrzeuge festgestellt. Teilweise mit bis zu 120 km/h bei erlaubten 70 km/h. Auf der B 64 in Rietberg wurden zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr 100 Fahrzeuge gemessen. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, welcher mit 131 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs war. Am Nachmittag (zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr) sind auf der Verler Straße in Gütersloh 190 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schnell gefahren. Ein Autofahrer war mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Auf der B 61 zwischen Gütersloh und Isselhorst sind in den Abend- und frühen Nachtstunden (zwischen 21.15 Uhr und 00.15 Uhr) weitere 40 Fahrzeuge zu schnell unterwegs gewesen. Zwei Fahrzeuge wurden mit 121 km/h und 127 km/h gemessen bei erlaubten 70 km/h. Das zieht ein Bußgelder in Höhe von 480 Euro bzw. 320 Euro nach sich und jeweils zwei Punkte in Flensburg und jeweils einen Monat Fahrverbot. Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell