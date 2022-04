Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Ostermontag (18.04.) informierten Zeugen die Polizei Gütersloh über einen versuchten Diebstahl aus einem Wohnhaus am Holter Weg in Rietberg-Varensell. Den Erkenntnissen nach betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 16.50 Uhr die unverschlossene Scheune des landwirtschaftlichen Hofes und gelangte hierdurch in das Wohnhaus. Als die Bewohner den Mann bemerkten, flüchtete dieser und stieg in einen schwarzen Audi A5 mit Wuppertaler Kennzeichen (W). In dem Audi saß zudem eine bisher unbekannte Frau auf dem Beifahrersitz. Aus dem Wohnhaus wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet.

Beide Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Der Mann und die Frau waren ca. 30 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Der Mann war etwa 1,70 - 1,80 Meter groß mit normaler Statur, schwarzen kurzen Haaren und Vollbart. Er trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Die Frau war ca. 1,70 Meter groß, schlank und hatte lange dunkle Haare. Zudem trug sie eine dunkle Sonnenbrille.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen oder den schwarzen Audi A5 geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

