Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Bedrohung gesucht

Auf einem Spielplatz nahe des ehemaligen Sees in Walldürn soll ein 47-Jähriger ein 13-jähriges Mädchen und einen 14-jährigen Jungen angeschrien und bedroht haben. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr war der Mann zu dem Treffen der Teenager in der Seestraße gekommen. Er soll beide lautstark bedroht und den Jugendlichen an dessen Jacke gepackt haben. Die Jugendlichen flüchteten sich nach Hause, wobei der 47-Jährige dem 14-Jährigen nachsetzte und diesen erneut bedrohte. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere ein junges Paar mit Kleinkind, das sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Spielplatz aufgehalten haben soll, sich unter der Telefonnummer 06282 926660, zu melden.

Billigheim: Rund 15.000 Sachschaden nach Unfall

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Montag, kurz nach 14 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Untergriesheim und Allfeld. Eine 20-Jährige war mit ihrem Ford auf der Kreisstraße von Neudenau nach Allfeld unterwegs und setzte an der Einmündung auf die L 526 wohl unmittelbar zum Wenden an, obwohl auf der Landesstraße gerade eine 42-jährige Skoda-Fahrerin in Richtung Allfeld fuhr. Ein Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 20-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell